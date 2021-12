Arrastão do Psi vai festejar Mandela

Madiba, como Nelson Mandela era chamado pelos sul-africanos, será homenageado no Carnaval. E o protagonista da reverência será o cantor Márcio Victor, do Psirico. Para fazer bonito, ele, junto com Alberto Pitta (criador do Cortejo Afro), já prepara um texto para exaltar a grandeza de Mandela.



Mas a homenagem, que ocorrerá na sexta de Momo no arrastão do Psirico, na Barra-Ondina, não vai parar por aí: além do texto, o cantor brincará com o figurino. As cores escolhidas são o branco e o preto.



"O branco estará na minha roupa, simbolizando a paz buscada por Mandela e Oxalá. A cor negra será representada por minha pele e do povo que for atrás do trio", diz Márcio.



Após a deferência ao homem que combateu o racismo quando vivo, o pagodeiro terá um outro desafio: cantar no Camarote do Reino, no sábado. Lá, em 2011, Márcio foi vítima de injúria racial, ao ser chamado por um folião do espaço de "negro, pobre e favelado".



Apesar do ato, Márcio afirma que não pensa em fazer uma ação específica contra o racismo no Reino. "Foi uma ação isolada de uma pessoa, acredito que não voltará a ocorrer", aposta o músico.

