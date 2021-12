Arraiá Cerveja e Cia: Ivete prepara show com pegada junina

Ivete Sangalo já está no ritmo do São João. Contando os dias para o Arraiá do Cerveja & Cia, a cantora está empenhada em fazer um repertório diferenciado, com músicas que fazem sucesso na temporada junina. "Vamos acrescentar no repertório um bloco de forró para todo mundo dançar coladinho", prometeu Ivete.

Além de Ivete, o evento terá um mix de ritmos contando ainda com o forró das bandas Aviões do Forró e Limão com Mel e o arrocha de Pablo.

"Eu acho que na música tudo é válido se agrada ao público. Tem espaço para o axé, tem espaço para o sertanejo, forró, arrocha. Se o público quer todo mundo junto, a gente mistura", destacou a cantora.

O Arraiá do Cerveja & Cia acontece dia 23 de junho, na Fazenda BH, em Santo Antônio de Jesus.

