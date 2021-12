Araketu lança nova música de trabalho

O Araketu lançou oficialmente a nova música de trabalho, "Oportunidade", nesta sexta-feira, 22. De autoria do cantor Tatau, em parceria com Bruno, do Sorriso Maroto, a canção mostra a faceta mais romântica dos dois compositores.

A música foi gravada ao vivo em agosto de 2012, durante um show na Concha Acústica do TCA, com participação de artistas como Ivete Sangalo, Saulo, Daniela Mercury e Pablo.





Confira o vídeo da música "Oportunidade":

<VIDEO ID=1313896/>

