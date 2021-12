Araketu faz ensaio no Comércio e anuncia bloco para a pipoca

Com o aumento da circulação de turistas brasileiros e estrangeiros em Salvador, devido à chegada da estação mais quente do ano, o verão, começa a pipocar ensaios musicais na capital baiana. O mais recente, que promete ser um dos mais badalados, é o da banda Araketu, que iniciará os festejos, dia 25 deste mês, no Cais Dourado, no Comércio.

A ideia da série de shows, que deve ter de 10 a 12 apresentações, é aproximar os fãs da música afro e baiana da sonoridade do grupo que voltou a ser comandado pelo cantor Tatau, que reassumiu a banda depois da saída de Larissa Luz este ano. "Queremos estreitar as relações com o nosso público, mostrando que a banda está resgatando novamente suas origens, mas em todos os sentidos", afirma Tatau, empolgado com este desafio a partir de quinta-feira.

A escolha deste dia também não é à toa. A banda, desde a primeira participação de Tatau, há 25 anos, e depois com Larissa, sempre realizou suas atividades musicais de ensaio às quintas. "Virou uma tradição e vamos continuar", revelou o vocalista atual do grupo.

Para acompanhá-lo nesta festa, aguardada pelos fãs que só assistiram a um show da banda em Salvador uma única vez depois que Tatau retornou ao grupo - em agosto -, o cantor convidou os amigos Saulo Fernandes, cantor da banda Eva, e Magary Lord. Juntos, eles prometem movimentar o Cais Dourado, a partir das 20h.

"Esses são os primeiros convidados, mas teremos muitos outros. Já conseguimos garantir para os próximos Xanddy, do Harmonia do Samba, Margareth Meneses, Pablo, Silvanno Salles e Bruno, da banda Sorriso Maroto [que participou da gravação do CD do Ara]", antecipou o líder da banda afro, acrescentando que outros artistas devem ser anunciados. "Teremos sempre dois artistas por ensaio para animar no público", pontua.

Festa de Momo - Para o Carnaval de Salvador em 2013, o Araketu também prepara surpresas. A primeira é que a banda fará a festa do folião pipoca com o projeto Pipocafro. O dia do desfile e o circuito ainda não foram definidos. "Quero muito que esse desfile aconteça no Centro da cidade, no Campo Grande, que representa bem o que é a banda", conta Tatau.

Além disso, o grupo se apresentará durante mais três dias, além do dia dedicado ao bloco alternativo: dois no circuito do Campo Grande e um na Barra. "Estamos preparando algo especial e o público irá gostar", diz. O tema do desfile será divulgado na próxima semana.

