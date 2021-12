Ara Ketu vai escolher novo vocalista em concurso

A banda Ara Ketu lançou um concurso para selecionar o cantor que vai dividir os microfones com Tonho Matéria no grupo. Os interessados podem enviar o áudio/vídeo de até um minuto e meio - preferencialmente cantando e com contato telefônico - para concurso@araketu.com.br.

Podem participar homens e mulheres. Após a avaliação feita pela diretoria da banda, os selecionados serão convocados para testes e terão a oportunidade de subir ao palco para mostrar seu talento ao lado de Tonho Matéria.

