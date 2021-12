Apresentadora xinga em transmissão do show de Paul McCartney

O ex-beatle Paul McCartney se apresentou na noite desta terça-feira, 25, em São Paulo, e o show seria transmitido na íntegra pelo canal Multishow.

Entretanto, os telespectadores só começaram a assistir a apresentação uma hora após o início. Os apresentadores Guilherme Guedes e Titi Müller foram obrigados a enrolar o público enquanto um problema técnico era resolvido.

Em um determinado momento, vazou o áudio de Titi, que acabou xingando ao vivo. "Tem um Paul McCartney tocando aqui do lado c..., como vou me concentrar? Vocês querem que eu faça o quê?", disse ela.

Segundo a colunista do R7 Fabíola Reipert, o comentário nos bastidores do show era que a equipe do cantor afirmou que o equipamento de transmissão do Multishow não era compatível e que poderia distorcer a qualidade do show.

Os espectadores perceberam a falha na transmissão e demonstraram revolta nas redes sociais.

