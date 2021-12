Apresentadora internacional é agredida pelo marido

A estrela de programas de culinária, a cozinheira internacional Nigella Lawson foi "estrangulada" pelo marido, o colecionador de arte Charles Saatchi. A agressão ocorreu em um restaurante em Londres, durante uma discussão do casal. As informações são do tabloide The Mirror, que registrou o momento em que Nigella era estrangulada.

Segundo testemunhas, Saatchi teria xingado a esposa na frente de todos. Logo em seguida, não contente com a situação, ele agarrou o pescoço de Nigella, que ficou sem reação. Durante a agressão, a cozinheira virou a cabeça para trás, como tivesse se defendendo.

Apesar da agressão, ninguém do restaurante se intrometeu para impedir a violência. "Foi absolutamente chocante assistir", disse um espectador ao Mirror. "Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela estava com medo. Foi horrível. Ela estava muito chorosa e esfregava constantemente os olhos", relatou.

Nigella e Saatchi, de 70 anos, são casados há quase 10 anos.

