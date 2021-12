Apresentadora faz topless por mundo não ter acabado

E o mundo não acabou. Graciella Carvalho, a apresentadora do programa Malícia, do canal Multishow, resolveu comemorar da melhor maneira possível: fez topless e brindou os seguidores do Instagram com a foto.

Graciella aproveitou para mandar um recado. "É o mundo não acabou! E eu estou aqui linda como sempre para infelicidade de alguns mortais...", postou.

adblock ativo