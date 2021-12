O ator Cauã Reymond passou por um grande constrangimento durante uma entrevista com a apresentadora Susana Giménez, do canal Telefe, na Argentina, na noite do último domingo, 25.

Logo no início da conversa, ela cometeu uma grande gafe ao afirmar que a noiva do galã trabalhava na mesma novela que ele. Cauã de imediato respondeu: "Não". Ela, não satisfeita, insistiu: "Trabalhou na novela anterior? Avenida Brasil?". Mais uma vez, sem graça, o ator negou.

"Mas é uma atriz brasileira muito conhecida, né?", continuou a apresentadora, que ainda não tinha se dado conta da insatisfação de Cauã ao ter que responder as perguntas. "Não", respondeu Cauã mais uma vez, arrancando risos do público, que completou: "Ela é maravilhosa, é incrível".

Novamente, a apresentadora, que é considerada como a "Hebe da TV argentina", insistiu: "É atriz?". "Não, é normal. É modelo", respondeu ele, referindo-se a Mariana Goldfarb, com quem já está junto há 8 meses.

Ao longo da exibição do programa, Susana mostrou uma foto do casal em uma das praias do Rio. "Copacabana", afirmou Susana. Mais uma vez, sem graça, Cauã corrigiu: "Não. Barra".

Quando percebeu a atrapalhação da apresentadora durante a entrevista, o ator se ofereceu para ajudá-la com informações sobre sua vida.

Da Redação Apresentadora dá vexame ao entrevistar Cauã Reymond

adblock ativo