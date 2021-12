Apresentadora da Record Bahia mostra o corpo na rede

A apresentadora Carla Cristina, da Record Bahia, deixou os fãs de queixo caído neste sábado, 19, ao postar mosaico de fotos de biquíni no Instagram. Na rede social de imagens, escreveu: "É doce VIVER no mar...nas águas verdes do mar!".

Os comentários variaram do "tá demais", "maravilhosa" e até mesmo um "gostosa", do fã lucival_franca. Confira nas imagens acima.

