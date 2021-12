Apresentador Raul Gil "se dá alta médica", afirma filho

Teimoso, Raul Gil resolveu se dar alta mesmo sem orientação dos médicos, segundo o filho dele, Raul Gil Jr. O apresentador foi levado ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite de quinta-feira (27), com um quadro de inflamação na bexiga. "Meu pai entrou ontem à noite e saiu ontem mesmo do hospital. Ele se deu alta", contou Raul Gil Jr ao site Ego.

Contratado do SBT, o apresentador deve voltar a gravar seu programa nesta segunda (1º/10). Em nota oficial, a emissora afirmou que, "de acordo com Nanci Gil, filha e assessora do apresentador Raul Gil, ele está muito bem de saúde, apenas se recuperando de uma cistite que teve há 3 dias. Raul não está e não foi internado. Ele apenas passou no Hospital Albert Einstein para realizar exames, tendo permanecido no local por uma hora. Raul está tomando a medicação prescrita em sua residência e só deve voltar ao hospital caso haja necessidade".

