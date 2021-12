O apresentador Luis Ricardo queimou o rosto ao vivo durante a participação em um quadro do "Programa do Ratinho", no SBT, na noite desta terça-feira, 9. A queimadura aconteceu quando ele fez um número de pirofagia.

Neste momento, o apresentador assoprou um líquido inflamável nas chamas, fazendo que o fogo se espalhasse pelo rosto. Apesar do susto, ele não teve ferimentos graves.

Ratinho, que comanda a atração, logo após o acidente tranquilizou o público, e ainda brincou com a situação: "está tudo bem. Deu uma sapecadinha no bigode, mas está tudo bem. Foi só um susto".

Durante a madrugada desta quarta, 10, o filho do apresentador, o lutador de jiu jitsu Junior Monteiro, escreveu em uma rede social que o pai estava medicado.

"A todas as pessoas que estão preocupadas com o meu pai eu só tenho a agradecer! Vejo o quanto ele é importante na vida das pessoas pelo menos de alguma forma! Venho informar que ele está bem, já está medicado e se recuperando!", escreveu.

Apresentador queima rosto durante "Programa do Ratinho"

