Apresentador pede desculpas a Andressa Urach

Após fazer Adressa Urach chorar ao vivo, no programa Jornal do Meio dia, na ultima sexta-feira, 25, o apresentador Hélio Costa resolveu pedir desculpas publicamente à modelo. Em seu Facebook, o apresentador disse que exagerou nos comentários e que emitiu opiniões inadequadas.

"Admito que exagerei no meu tom como entrevistador e emiti algumas opiniões não adequadas àquele momento, o que provocaram constrangimento em Andressa, na minha colega apresentadora, Karem Fabiani, e no público de casa", disse o jornalista.

Costa ainda justifica dizendo que a sua intenção era provocar a moça de uma forma diferente, com o intuito de "obter as melhores respostas para quem me assiste diariamente".

O caso

A ex-miss bumbum teria ido até o programa para divulgar a sua biografia "Morri para Viver", que foi lançada no mês passado. Ao falar sobre a época em que se prostituía para sustentar seu filho, o apresentador não se conteve e disse que ela não precisava ter caído na "sem-vergonhice" para criar o filho.

"Minha mãe criou seis filhos e nem por isso se prostituiu. Foi fazer faxina", disse Hélio.

No momento, Andressa ficou visivelmente abalada e começou a chorar, não conseguindo continuar com a entrevista.

Reveja o momento da entrevista:

