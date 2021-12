Apresentador de TV é assaltado por travestis em SP

O jornalista e apresentador do SBT Carlos Nascimento foi atacado por três travestis na noite de anteontem. O crime aconteceu na Avenida Lineu de Paula Machado, na Cidade Jardim, zona sul de São Paulo. Ele seguia em seu carro quando teve uma bolsa com iPad e outros objetos pessoais levados. Nascimento reagiu ao roubo e recuperou seus pertences. Ele não se feriu. Ninguém foi preso.

O jornalista contou que dirigia um Land Rover Defender em direção à emissora quando ficou parado no congestionamento, por volta das 18h30. A porta não estava travada. "Quando eu olhei, tinha um travesti querendo fazer um programa sentado no banco do passageiro", diz. "Achei que fosse brincadeira, mas ele falou alto, foi ficando agressivo e tinha uma faca ou estilete na mão."

Nascimento conta que o suspeito foi para cima dele até levar um soco. "Ele não caiu. Aí subiram mais dois no banco de trás e percebi que estava sendo roubado. Pegaram uma bolsa que estava no banco de trás."

Entre os itens levados estava o iPad - presente de Dia dos Pais - e um pen drive. O jornalista resolveu descer e recuperou tudo. "Não aconselho a reagir, mas não podemos fazer papel de palhaços. Somos conformados demais", disse.

Segundo Nascimento, após o episódio, ele encontrou dois policiais militares em motos na Ponte da Cidade Universitária. A vítima avisou o que estava acontecendo por temer que outros motoristas fossem cercados pelo grupo. "Foram atenciosos, mas disseram que não podiam sair porque participavam de uma operação nas pontes", contou.

O delegado Vilson Genestreti, titular do 34.º DP (Vila Sônia), conta que, apesar de o jornalista não ter feito boletim de ocorrência, já abriu inquérito para apurar o crime. "Fizemos BO com dados da imprensa, mas é indispensável ouvir a vítima para descrever os assaltantes." Ele diz que no endereço da abordagem existem "alguns casos" registrados, mas não informou quantos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

