O rapper Ludacris cometeu um falta grave como apresentador do Billboard Music Awards 2014, neste domingo, 18, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após a apresentação da música da Copa do Mundo por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, Ludacris simplesmente esqueceu de citar o nome da cantora brasileira na despedida.



Da Redação Apresentador comete gafe com Claudia Leitte em Las Vegas

Na chegada ao evento, Claudinha usou um vestido longo com estampa e descote nas laterais para passar pelo tapete vermelho com o marido, Marcio Pedreira. Já para subir ao palco da premiação e cantar "We are one", a loira apostou em um conjunto cutinho, mostrando as pernas bem torneadas, e que ainda deixava as costas à mostra.

Ao lado do rapper PitBull, Claudinha e Jennifer Lopez repetiram parte da coreografia do clipe e rebolaram até o chão.



Veja os looks usados por Claudia Leitte:

