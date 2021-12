Apostas e expectativa sobre o nome da nova princesa

Catherine e William da Inglaterra passaram a primeira noite ao lado da filha e do príncipe George no palácio de Kensington, em Londres, depois do nascimento no sábado da pequena princesa, que ainda não teve o nome divulgado, o que provoca muitas apostas.

A impaciência toma conta dos corretores de aposta, que aguardam o anúncio. Nas últimas horas, as preferências mudaram e Charlotte passou Alice no primeiro lugar das apostas. Olivia também ganhou posições, enquanto Victoria e Elizabeth caíram na bolsa de apostas.

O país aguarda com expectativa, mas o anúncio pode demorar: no caso de William a divulgação do nome demorou uma semana, enquanto no caso do príncipe Charles a espera chegou a um mês.

Catherine e William, de 33 e 32 anos, divulgaram o nome do primogênito dois dias depois do nascimento em 2013: George Alexander Louis. Mas a imprensa recorda que o anúncio foi feito um dia depois da alta de Kate do hospital e espera que desta vez aconteça o mesmo.

A BBC recordou ainda que, segundo a tradição, o nome deve ser anunciado depois do primeiro encontro da rainha com o recém-nascido. Elizabeth II, feliz por ser bisavó pela quinta vez, foi vista neste domingo na igreja de Sandringham, em Norfolk (leste da Inglaterra), segundo a imprensa. Algumas fontes afirmaram que a soberana pode retornar a Londres apenas na terça-feira.

Depois do parto durante a manhã de sábado na maternidade do hospital St Mary, Catherine e William apresentaram a filha no fim da tarde aos súditos e à imprensa na porta do centro médico. "A bela adormecida", como descreveu a princesa o jornal The Sun, é a quarta na ordem de sucessão ao trono britânico, depois da abolição em 2011 da lei que dava prioridade aos homens.

As fotos de Sua Alteza Real no colo da mãe deram a volta ao mundo e dominaram as primeiras páginas dos jornais britânicos, com exceção do Independent, o único que destacou as eleições legislativas de 7 de maio.

O príncipe George, que completará dois anos em julho, visitou a irmã na maternidade em uma de suas raras aparições públicas. Neste domingo, a princesa recebeu a visita no palácio de Kensington da mãe de Catherine, Carole Middleton, e de sua irmã mais nova, Pippa.

Também conheceram a recém-nascida o príncipe Charles e sua esposa Camila. O avô não havia escondido a preferência por uma menina e afirmou que estava muito feliz.

No sábado, Catherine e William convidaram em sua conta oficial no Twitter, @KensingtonRoyal, todos os novos pais do mundo a publicar uma fotografia com a hashtag #WelcomeToTheFamily ("Bem-Vindo à Família).

adblock ativo