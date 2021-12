Após suposto fim com Bruna, Neymar curte dia com amigas

Em meio a boatos de um possível término com Bruna Marquezine, Neymar mostrou que está curtindo suas férias. Na manhã deste sábado, 2, o jogador postou uma foto no Instagram acompanhado da irmã, Rafaella Santos, e duas amigas em um iate em Ibiza, na Espanha.

Nesta sexta-feira, 1º, uma pessoa próxima ao casal contou ao site "Ego" que a relação dos dois havia chegado ao fim, e ainda afirmou que a relação da atriz com os amigos do craque nunca foi boa. "Ela não se entrosava", disse a fonte.

Depois de um fim de semana ao lado do jogador, Bruna, que ficaria na Espanha até o dia 15, quando iria direto para os Estados Unidos gravar um longa-metragem, voltou sozinha para o Brasil na última segunda-feira, 28. No mesmo dia, Neymar foi clicado em um show de David Guetta, no balneário espanhol, conversando com uma blogueira de Fortaleza, Priscilla Silva. Foi o suficiente para que os rumores de término começassem.

