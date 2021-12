Após separação, Cauã é cortado de comercial com Grazi

Após a polêmica da separação, o ator Cauã Reymond foi cortado de um comercial em que dividia a cena com Grazi Massafera. Cauã e Grazi formavam um casal de "propaganda de margarina" de uma marca de produtos alimentícios e tinham contrato até maio de 2014. Mas com a notícia da suposta traição de Cauã, a empresa decidiu cancelar o contrato com o rapaz e manteve apenas o acordo com a atriz, de acordo com a coluna Retratos da Vida.

Grazi gravou na semana passada o segundo comercial da empresa. Na primeira propaganda, Cauã e Grazi apareciam sorridentes tomando café da manhã. A assessoria de imprensa da marca confirmou, para a coluna Retratos da Vida, que mantém contrato com Grazi, mas não esclareceu a situação com Cauã.

