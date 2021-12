Após queda no palco, MC Gui volta a fazer show

MC Gui já está de volta aos palcos. O cantor, que ainda está em recuperação após levar uma queda durante apresentação em Itatiba, em São Paulo, no dia 19, fez sua primeira apresentação na gravação da festa em homenagem aos 50 anos da Globo, que ocorreu na noite desta quinta-feira, 23, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O cantor, que inicialmente chegou a ficar com os dois braços imobilizados, aparaceu usando uma tala imobilizadora no punho esquerdo, que tirou pouco antes de subir ao palco.

Conforme já anunciado pela sua assessoria, Gui volta com a agenda de shows nesta sexta-feira, 24.

#globo50anos Caraca mlk 👊 @thbarbosa Uma foto publicada por MC GUI (OFICIAL) 👑 (@mcguioficial) em Abr 22, 2015 às 5:59 PDT

