Após polêmica, estilista diz que Twitter foi hackeado

Depois de um suposto comentário no Twitter causar polêmica, o estilista Alexandre Herchcovitch disse nesta quarta-feira, 19, que sua conta foi hackeada.

Eu AH declaro q minha conta foi hackeada Posts q ñ escritos por mim foram deletados Esta conta encerra final do dia Nova oficial será aberta — herchcovitch (@aherchcovitch) June 19, 2013

Na mensagem que causou insatisfação na rede social, ele teria questionado a ausência de participação do população de norte e nordeste nos protestos que acontecem no país.

"Por que não acontecem manifestações no norte e nordeste? É lá que elegem os políticos corruptos!", teria questionado o estilista, que é de São Paulo, nesta terça, 18.

A declaração não agradou diversos internautas, como o cantor baiano Adelmo Casé (@adelmocase). "Formador de opinião, não. Influente pelo apelo midiático que tem. Só forma opinião dos iguais a ele. Nazista fdp", disse Adelmo em seu perfil.

Outros usuários também criticaram o estilista e mostraram para ele que houve adesão às manifestações no norte e nordeste. "Tá bom pra você, @aherchcovitch? RT @elianalima Jornal New York Times diz que protestos no Brasil surgiram em Natal: https://jazu.in/Hzj", disse Bárbara Sá (‏@babirangel_).

Os protestos, que acontecem em todo país e ganharam força nesta segunda, 17, também foram realizados em Fortaleza (CE), Natal (RN), Salvador (BA), no nordeste, e Rio Branco (AC), no norte do Brasil.

