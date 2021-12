Após polêmica, Carla Perez exclui vídeo que sortearia cão

Carla Perez não gostou da má repercussão que a ideia de sortear um cachorro em seu programa infantil, o Clube da Alegria, trouxe para ela e resolveu apagar a história. O vídeo no canal do atração do YouTube, onde aparecia a imagem do animal e informações sobre a promoção Meu Pet, foi removido.

Pelas redes sociais, Carla, que está em viagem com o marido Xanddy pelo Chile comemorando os 12 anos de casados, ainda tentou justificar o sorteio com um post no Instagram.

"Apenas para esclarecer esse assunto que estão tentando polemizar. Ganhei um cachorrinho muito fofinho. E pelo simples fato de ter vários cachorros, resolvi presentear/sortear para alguma família que sonha em ter um cachorrinho. Com sinceridade, qual é o problema ou maldade que existe nisso gente? Desculpe se ofendi alguém com minha atitude que julguei ser bondosa. Espero que esse assunto acabe aqui. #Provérbios12:10", escreveu a apresentadora.

O anúncio do sorteio foi feito por meio de um vídeo publicado dia 4 de outubro, mas que só criou polêmica essa semana. O vencedor da promoção seria aquele que desse o melhor nome ao animal até o dia 31 de outubro. "Esse cachorrinho pode se tornar o seu melhor amigo. Ele está ansioso esperando por você", diz a apresentadora.

Enquanto alguns adoraram a ideia, outros criticaram a atitude da apresentadora. "É muito sem noção essa Carla Perez. Ter um animal de estimação é uma responsabilidade que deve ser assumida com base em reflexão e consciência sobre a dedicação necessária, os cuidados e despesas envolvidos e a disponibilidade amor para dar ao animal. Essa responsabilidade não pode ser atribuída por sorteio; Bicho não é brinquedo", revoltou-se a internauta Pepitaquerida.

