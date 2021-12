Após o susto, Angélica afirma que achou que morreria

Após o susto do acidente e a alta do hospital, Luciano Huck e Angélica deram uma entrevista exclusiva ao repórter José Roberto Burnier, do Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira, 25. O casal falou sobre o acidente onde o avião em que viajavam com seus três filhos e as duas babás precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda a cerca de 30 km de Campo Grande, na manhã do último domingo, 24.

A apresentadora afirmou que ainda não havia dormido por não conseguir esquecer as cenas do ocorrido. "Foi um milagre porque tudo quebrou, menos a gente. Eu ainda não consegui dormir porque eu fecho o olho e fico vendo tudo de novo", contou. "As cenas são muito reais, muito fortes, nunca tinha tido uma cena recorrente que você fecha o olho e vê ela", completou Luciano.

Os três filhos do casal, Joaquin, Benício e Eva, e as babás Marcíleia e Francisca, assim como o casal de apresentadores, foram transferidos para o Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, ainda no domingo, 24.

Após as avaliações e exames, apenas Angélica e Luciano seguiram internados. Luciano teve uma fissura pequena em uma vértebra torácica e Angélica distendeu três músculos pequenos que são ligados à bacia e o músculo da cervical, da nuca.

Angélica e Luciano Huck deixam hospital após acidente aéreo

Durante a entrevista, Huck disse que tudo foi um milagre. "Foi um milagre, a gente encarou como um milagre, foi o renascimento da família toda. Para a gente agradecer", disse.

O casal ainda contou detalhes sobre como eles reagiram quando perceberam que a aeronave estava com problemas.

"Nesse momento, Angélica se desesperou, estava gritando muito já, o Joaquim estava gritando muito, o Benício estava tenso, quieto. A Angélica gritava, dizia 'quero que pouse", afirmou Luciano.

"Ele virou para mim, estava muito pálido. Eu falei 'A gente vai pousar?' 'Não, a gente vai cair. Abaixa'. A gente abaixou. Quando olhei, um dos lados apagou, um dos motores, e o avião embicou. Eu olhei para ele, eu vi que a gente estava caindo e meu filho gritava muito: 'eu não quero morrer'. Eu entrei em pânico", completou Angélica.

A apresentadora contou que, diante de tudo que estava acontecendo, pensou que todos acabariam mortos. "Passou na minha cabeça que a gente ia se machucar muito ou morrer. Passou na minha cabeça rápido que eu preferia, então, que a gente não se machucasse. Fez um silêncio na cabine enquanto estava batendo no chão, a primeira batida, a segunda, a terceira. Era um barulho ensurdecedor, mas um silêncio muito grande no coração. A lembrança que eu tenho é que como se a gente tivesse morrendo mesmo, um silêncio, algo estranho", afirmou.

Huck ainda voltou a agradecer ao piloto por ter conseguido salvar a todos. "Só posso agradecer, ele salvou a todos nós", disse.

Em sua conta no Instagram, o apresentador publicou, na noite desta segunda-feira, 25, uma foto como forma de agradecimento por ter sobrevivido ao acidente.

Uma foto publicada por Luciano Huck (@lucianohuck) em Mai 25, 2015 às 5:08 PDT

