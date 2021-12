Após neurocirurgia, Netinho respira sem ajuda de aparelhos

Netinho passa bem e já respira sem a ajuda de aparelhos nesta segunda-feira, 27. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele está lúcido, conversa normalmente e assiste TV. No sábado, 25, o artista foi submetido a uma neurocirurgia para a retirada de um coágulo que apareceu em seu cerebelo (região do cérebro). Com isso, ele precisou voltar para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está sendo tratado desde o dia 10 de maio.

Um novo boletim médico deve ser divulgado ainda nesta tarde, informou a assessoria.

Netinho vinha se recuperando de problemas em decorrência de complicações hepáticas. Na sexta-feira, 24, após ter apresentado constante melhora no quadro clínico, o cantor saiu da UTI e foi transferido para um quarto.

O paciente está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, David Uip, Milberto Scaff, Marcos Stávale e Paulo Cesar Ayroza Galvão.

