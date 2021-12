Após jogo, Neymar curte baile funk

Após jogar contra o Palmeiras, no sábado, 1º, Neymar curtiu o conceituado baile funk A Favorita, em São Paulo. Além do jogador, a festa contou com os atores Ronny Kriwat e Fernanda Rodrigues e o apresentador Gominho.

O atacante do Santos badalou após a vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, ao som dos DJ's Tubarão e Helen Sanches, e dos MC's Marcinho, Leozinho e Koringa.

