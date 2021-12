Após infarto, Renato Aragão diz que já pode jogar futebol

Se recuperando de um infarto que sofreu no fim de semana, o humorista Renato Aragão deu uma entrevista para Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 17, no programa Mais Você, da Rede Globo. "Não aconteceu nada grave. Poderia ter sido, mas não foi. Estou bem e pronto para jogar futebol", disse o eterno Didi.

Internado em um hospital no Rio de Janeiro, Renato Aragão fez uma cirurgia de angioplastia. O problema começou no aniversário de 15 anos da filha, Lívian Aragão, na sexta-feira, 14. "Minha filha é uma luz. A gente não sabe o que fazer com tanta alegria que ela nos dá", afirmou.

Ele agradeceu o carinho dos fãs. "Não sei como retribuir tantas mensagens que recebi durante esses dias. Vou precisar de três corações para agradecer", finalizou o humorista.

