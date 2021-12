Após imagem vazar na web, ator apaga conta em site pornô

O ator Marcelo Barros, no ar como Jandir na reapresentação da novela "Caras e Bocas", na Globo, resolveu excluir seu perfil em um site pornô. Na terça-feira, 17, imagens íntimas, que mostravam seus órgãos genitais, circularam na Internet.

De acordo com o colunista Léo Dias, pouco depois da meia-noite desta terça, ainda sem saber que suas fotos "vazaram", o ator se empolgou e voltou a se exibir no site. Revelou também que é bissexual, que já se relacionou com quatro seguranças da Globo e que é contra a política da emissora (mesmo estando escalado para uma próxima produção).

O papo só foi encerrado quando um homem entrou no quarto em que Marcelo estava e avisou que sua intimidade estava exposta na rede. Ele, então, solicitou que seu perfil "Safado 63" fosse removido do site.

