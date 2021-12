Após foto com transexual, Romário diz: "Gosto é de mulher"

O ex-jogador e deputado federal pelo Rio de Janeiro Romário usou sua conta oficial no Facebook para comentar uma foto onde aparece de mãos dadas com a transexual Thalita Zampirolli, após o show do cantor Luan Santana, no Rio de Janeiro.

Na nota, Romário diz que Talita é "gente boa, sangue bom, minha camarada, minha parceira e de alguns amigos meus também". Entretanto, o deputado carioca diz voltar a afirmar que "eu gosto de mulher!".

Modelo responde

Após a publicação da nota, que está repercutindo nas redes sociais, Thalita foi entrevistada pelo jornal Extra!, onde disse que o ex-jogador "sabe que sou uma mulher".

"Achei preconceituosa a forma com que este assunto está sendo abordado pela imprensa. Sou uma mulher, tenho órgão genital feminino e documentos como mulher. Se ele (Romário) disse que gosta de mulher, eu sei. Sou uma mulher, tanto que ele saiu comigo. Ele sabe que sou uma mulher", disse Thalita.

Perguntada se estaria tendo um caso com Romário, Thalita não quis comentar: "Não vou falar disso. Romário é uma pessoa maravilhosa, um amigo. Não vou ficar entrando em detalhes", disse.

