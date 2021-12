Depois da polêmica por discordar de Fausto Silva durante seu programa deste domingo, 28, a atriz Marieta Severo negou que tinha a intenção de causar burburinho. "Não quero polemizar. Estamos num momento complicado, de discussões e ódio. E tudo que eu menos quero causar neste momento é mais discussão e ódio", disse ela, em entrevista à colunista do Folha, Mônica Bergamo.

Marieta também negou que tenha defendido o governo, mas que discordou da forma como Faustão se posicionou. "Não defendi governo, não defendi nada. Foi uma resposta à maneira como ele falou, de que é um momento de desesperança, que a única coisa organizada no Brasil é o crime. Eu não concordo", afirmou.

Ela reconheceu que estamos vivendo um momento com "problemas na política, no governo, na economia", mas acha que a situação é temporária. "Não sou cega, nem uma otimista tola. Mas já vivemos muitas crises e vamos sair de mais uma", explicou.

A atriz também esclareceu que não conversou com o apresentador após o programa e deu a entender que encarou a situação com naturalidade. "Democracia é isso. Ele deu a opinião dele de uma forma que eu não poderia concordar, porque não concordo. Aí simplesmente coloquei o meu otimismo de que as coisas serão resolvidas", concluiu.



Confira o momento em que ela discorda do apresendor do Domindão do Faustão (Globo)

Da Redação Após discordar de Faustão, Marieta nega que queira polemizar

adblock ativo