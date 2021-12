Após chamar Bieber de "bichinha", Xuxa põe fim à polêmica

Xuxa voltou a falar sobre Justin Bieber na página oficial dela no Facebook. Após dizer que o cantor era uma "bi....nha" e criticar as atitudes dele no Brasil, a cantora escreveu novamente sobre o assunto na tarde desta segunda-feira, 11. "Pra acabar com esse papinho, a maioria dos meus amigos é gay. Assumidos! Continuo achando esse B um ser mal resolvido, mal resolvido e mal educado", posto.

