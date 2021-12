Após cometer uma gafe durante um dos shows da banda Chiclete com Banana, o cantor Bell Marques resolveu se desculpar com os baianos nesta segunda-feira, 6. Na apresentação, ele chama os moradores da Bahia, principalmente os da cidade de Iaçu, de "tabaréu".

A mancada foi cometida no evento Axé Brasil Multishow, em Minas Gerais, e divulgada por meio de um vídeo no Youtube. A postagem é do último dia 4, mas a data da gravação é de abril de 2013.

"Fui surpreendido nesta manhã com o recorte de um vídeo de um show meu, numa edição do Axé Brasil, que me deixou bastante desapontado e triste com a má intenção das pessoas. Não existe maldade na minha fala quando uso o termo 'tabaréu' e menciono a cidade de Iaçu, no interior baiano", afirmou ele, em nota enviada à imprensa.

Bell ainda afirmou que está achando graça da situação: "Estou rindo e, ao contrário do que dizem, não estou estressado no vídeo. Sou baiano também e, sendo assim, estaria me incluindo neste rol. Espero que o povo de Iaçu e da Bahia como um todo, estado do qual nunca saí e que sempre valorizei onde quer que eu vá, aceite meu pedido de desculpas e entenda que foi uma brincadeira".

A confusão em torno da declaração do cantor começou após ele questionar o tempo que ainda restava para sua apresentação no evento. "Bacana, eu só preciso saber quanto tempo eu tenho de tocado. Você diz o valor aqui e não me dá o tempo", disse ele, no vídeo. Logo em seguida, o vocalista do Chiclete com Banana afirmou que a falta de organização seria "coisa de tabaréu": "Não, assim é coisa de tabaréu, coisa lá de baiano, de Iaçu…".

Veja o vídeo da declaração de Bell Marques

Da Redação Após chamar baianos de "tabaréu", Bell Marques pede desculpa

adblock ativo