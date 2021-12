Após briga, Igor Kannário faz música para Daniela Mercury

O ditado popular "o mundo dá voltas" é a melhor forma de definir a relação entre Igor Kannário e Daniela Mercury. Depois de ter sido criticado pela Rainha do Axé, que em uma entrevista mandou Kannário voltar a estudar para se tornar um artista consagrado, o Príncipe do Guetho se rendeu aos encantos da cantora e já escreveu até música para a sua nova musa.

Em entrevista exclusiva ao jornal "MASSA!", Kannário revelou que a canção "Brasil visto pelos olhos do menino do guetho" foi composta pensando na voz de Daniela. "Seria uma honra se ela gravasse essa música. Qual é o artista que não vai ficar feliz em ter uma letra sua na voz de Daniela Mercury?", afirmou o cantor, que não quis divulgar a composição, já que ela ainda não foi gravada. A assessoria da cantora não soube dizer se ela já recebeu a letra.

A onda de paz e amor dos dois cantores surpreendeu muita gente. Em janeiro deste ano, Daniela Mercury não poupou críticas ao pagode feito por A Bronkka, banda de Igor Kannário.

O cantor não gostou do que ouviu e respondeu à altura. "A Bronkka é de Deus e do povo. E com Deus ninguém pode, muito menos duas reles mortais", postou o príncipe na época da polêmica, fazendo referência também a Margareth Menezes.

Agora, Kannário garante que a relação entre os dois é ótima e que a discussão já era. "O que aconteceu no passado foi resultado de estresse. Acho que ela terminou se expressando mal, eu também. Foi falta de maturidade a forma que eu respondi, mas se ela comentou da nossa música é porque ouvia", disse.

E parece mesmo que Daniela decidiu abrir os braços para Kannário. Na segunda-feira, durante participação em um programa de rádio em Salvador, a cantora interpretou um dos hits mais conhecidos da Bronkka, "Aba reta e Bermudão", e não poupou elogios à letra. "São os artistas se rendendo à música popular brasileira cantada e tocada pela Bronkka", resume Kannário.

