Após boatos, Grazi apaga fotos de Cauã do Instagram

Apesar de Cauã Reymond negar o fim do casamento com Grazi Massafera, a atriz dar indícios de que o relacionamento não vai bem. Grazi retirou todas as fotos que o marido (ou ex-marido) aparecia no seu perfil na rede social Instagram.

A decisão aconteceu depois dos últimos rumores divulgados na mídia de que Cauã estaria tendo um affair com a atriz Isis Valverde. De acordo com a imprensa, os dois começaram a se relacionar durante as gravações da minissérie "Amores roubados" no Nordeste.

Ao retornar para o Rio de Janeiro, o ator teria terminado o casamento com Grazi. Em seguida, ele teria deixado a casa e há informações, inclusive, que estaria morando com Isis.

Já Cauã mantém uma foto ao lado da esposa em seu perfil oficial no Facebook, mesmo espaço que ele usou para desmentir mais uma vez a separação. A imagem foi publicada em setembro de 2012.

A última foto postada por Cauã com Grazi foi em setembro de 2012 (Foto: Reprodução | Facebook)

