Apenas 20 convidados irão ao casamento de Brad Pitt

O casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie está sendo organizado pelo próprio ator americano. De acordo com informações do The Sun, os dois vão se unir oficialmente em uma cerimônia para apenas 20 convidados, entre familiares e amigos próximos.

Uma equipe escolhida por Brad Pitt foi enviada para reformar a mansão do casal na França, onde deve acontecer a cerimônia. Ainda de acordo com a publicação, Brad pitt quer que "tudo seja perfeito".

