Apae de São Paulo fará teste do pezinho do filho de Claudia

Garota-propaganda da campanha "Quem é mãe coruja pega no pé. Pegue no pé você também", a cantora Claudia Leitte, que deu à luz ao pequeno Rafael esta semana, em Salvador, já está com tudo pronto para que o filho possa fazer o teste do pezinho nas próximas horas.

A análise será realizada pelo laboratório da Apae de São Paulo, que promove a ação para conscientizar os pais sobre a importância do exame.

Nesta sexta-feira (17), a cantora recebeu alta médica e já pode ir para casa. Antes de sair do hospital Aliança, a artista apareceu na janela do quarto e acenou para os fãs.

