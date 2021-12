Ao lado do caçula, Márcio deseja um bom domingo aos fãs

O ator e diretor Márcio Garcia, de 44 anos, postou uma foto em seu Instagram com João, o seu filho caçula, desejando um bom domingo aos fãs: "Bom domingo galera !!!", disse.

João, com apenas quatro meses de vida, é o quarto filho do ator com a nutricionista Andréa Santa Rosa, de 36 anos, com quem tem um relacionamento há 14 anos. Os outros filhos do casal são Pedro, 10, Nina 8 e Felipe, 5 anos.

