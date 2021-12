Anunciado nome da filha do príncipe William com Kate

Após dois dias de suspense e expectivas com o nascimento do bebê real, a filha de Kate Middleton e o príncipe William recebeu o nome de Charlotte Elizabeth Diana. O Palácio de Kensington anunciou, nesta segunda-feira, 4, pelo Twitter o nome e o título recebido pela princesinha.

"O duque e duquesa de Cambridge estão maravilhados em anunciar o nome de sua filha, Charlotte Elizabeth Diana". "O bebê será conhecida como Sua Alteza Real Princesa Charlotte de Cambridge", diz a publicação.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their daughter Charlotte Elizabeth Diana.