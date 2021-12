Antonia Fontenelle será capa de revista masculina

Antonia Fontenelle será capa da revista Playboy de julho. Na "idade da loba" ela, que será fotografada por J. R. Duran, garante: "Chegar aos 40 sem celulite no bumbum, seria um crime guardar esse segredo só pra mim."

Recentemente, Fontenelle atuou na novela Balacobaco, da Record, encerrada em maio. Agora, ela está envolvida na gravação da série "Se Eu Fosse Você", inspirada no longa de mesmo nome, que será exibida pelo canal fechado Fox. Ela também assina a produção executiva do filme Sequestrados, sem estreia prevista. A direção da película era de seu ex-marido, Marcos Paulo, falecido em 2012, com quem foi casada por seis anos.

