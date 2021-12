Antonia Fontenelle pede silêncio em nova capa de revista

A edição de julho da Playboy terá duas capas com Antônia Fontenelle. A primeira foi divulgada na quinta-feira, 5. A mais nova, com a atriz pedindo silêncio foi apresentada nesta sexta-feira, 5. Antônia Fontenelle, que é viúva do ator e diretor Marcos Paulo, disse em entrevista que pediu à revista para fazer poucos retoques nas imagens.

A revista chega às bancas no dia 9 de julho e ainda traz uma entrevista com a funkeira Anitta e outra com o ator e diretor Ricardo Darin.

<GALERIA ID=18464/>

adblock ativo