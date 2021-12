O humorista Eduardo Sterblitch subiu no trio do Asa de Águia para fazer um pedido especial a atriza Antonia Fontenelle. "Antonia, você quer casar comigo?". Do camarote de onde assistia ao terceiro dia da micarfeta de Fortaleza, Fortal, ela meio sem graça disse "não".

Mas Sterblitch contou com um aliado poderoso no pedido. Durval Lelys pegou o microfone e soltou: "você deve insistir, até que um dia ela perceba em você, a força do seu grande amor". Antonia postou foto do humorista, sem camisa, oferecendo o buquê de flores de plástico. "Será que a intenção é verdadeira? Porque as flores não eram...", publicou.

Foi tudo gravado em vídeo e postado no youtube; veja:

Marcos Venancio Machado Antonia Fontenelle é pedida em casamento de cima de trio

