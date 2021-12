Antonia Fontenelle e Emerson Sheik terminam o relacionamento

Depois de quase 4 meses, chegou ao fim o namoro da atriz Antônia Fontenelle com o jogador do Corinthians Emerson Sheik.

Inicialmente, amigos do casal confirmaram o rompimento e, neste domingo, 16, à coluna de Léo Dias, no jornal "O Dia", Antônia limitou-se a dizer: "Eu achei que estava pronta para assumir um novo relacionamento, me enganei. Peço perdão ao Emerson."

Com perfis e rotinas completamente opostos, Antônia e Emerson aproveitaram ao máximo o tempo em que estiveram juntos, viajando para o exterior, curtindo carnavais fora de época e publicando muitas declarações de amor nas redes sociais.

