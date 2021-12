Anne Hathaway vai à premiere sem calcinha e mostra demais

A atriz Anne Hathaway foi sem calcinha para a pré-estreia do filme Os Miseráveis, em Nova York. Ela estava vestindo um logo vestido preto e, na hora de saltar do carro, deixou mostrar demais. Mas parece que a bela - e competente - atriz não se importou muito com o fato, e seguiu sorrindo após o ocorrido.

adblock ativo