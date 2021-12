Anitta usa look de coelhinha sexy e sensualiza em show

Anitta escolheu um look sexy de coelhinha para o show da primeira edição do evento Chá da Alice na cidade de São Paulo na madrugada deste domingo, 30. A cantora registrou o modelito escolhido e os momentos do show em seu Instagram.

A cantora mostrou o seu bronzeado ao usar um body preto cravejado de cristais e deixou as pernas de fora, usando meia arrastão. Com o cabelo solto e cacheado nas pontas, Anitta ainda usou uma passadeira de orelha de coelha. Anitta registrou um dos momentos do show no seu Instagram: "Foi lindo SP! Casa lotada show incrível!! Obrigada equipe Chá da Alice.. Amo vocês ... Obrigada a todos que fizeram esse show lindo com a gente", escreveu ela na legenda da foto.

Foi lindo SP! Casa lotada show incrível!! Obrigada equipe Chá da Alice.. Amo vocês ... Obrigada a todos que fizeram esse show lindo com a gente A photo posted by euanitta (@anitta) on Nov 11, 2014 at 10:40pm PST

Para o Chá da Anitta em SP ! 🎤 Styling @hvafs .. Cabelo @fortesthiago e make por mim 😏😘 Uma foto publicada por euanitta (@anitta) em Nov 11, 2014 at 10:22 PST

adblock ativo