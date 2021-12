Anitta será rainha do Algodão Doce

No ano em que se comemora os 15 carnavais do bloco Algodão Doce, Carla Perez, responsável por puxar a agremiação infantil ao longo destes anos, convidou a funkeira Anitta para ser a rainha do desfile. Xanddy (da banda Harmonia do Samba), marido de Carla, será o príncipe.

A carioca estará presente no sábado, quando o bloco passar pelo circuito Osmar (Centro), a partir das 10h da manhã. Por lá, ela apresentará o repertório do show das poderozinhas, que é a versão para a criançada. Junto com a funkeira, os palhaços Patati e Patatá animarão os foliões mirins durante o desfile.

Dois dias antes, porém, Anitta puxará, pela primeira vez, um bloco em Salvador. Trata-se do Eu Vou, que sairá na quinta de Momo no circuito Dodô (Barra-Ondina). O cantor Xanddy será um dos convidados.

