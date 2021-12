A cantora Anitta postou em sua página no Twitter uma declaração para a atriz Thammy Miranda, dizendo que a viu em seu show, mas não conseguiu cumprimentá-la porque não deu tempo.

"Ih gente, e ontem [sábado, 8] que Thammy Miranda estava no meu show. P*, sou fã! Ela me viu quase tendo um ataque cardíaco de desespero, porque meu fone e microfone tinham parado do nada!", postou no microblog. Em seguida, Anitta complementou: "Aí, tô eu louca correndo no meio do show 'gente meu fone (vários palavrões)', quando olho tava Thammy! hahahha fiquei VELHA! Não tive tempo de falar, adoro Thammy, alguém avisa pra ela aí?

Minutos antes, Thammy brincou com a funkeira na rede social: "tu é de parar o trânsito, hein, Anitta!", escreveu a filha de Gretchen, referindo-se ao excesso de veículos na região por causa do show.

Sucesso - Aos 20 anos, MC Anitta é responsável pelos hits 'Menina Má', 'Meiga e Abusada'. Ela já foi professora de dança de salão, vendedora de loja e estagiária de uma grande multinacional. Foi o último trabalho que ela jogou para o alto para se arriscar na carreira de cantora, há pouco mais de três anos.

Ultimamente, estourou com o sucesso 'Show das Poderosas', que dá nome à turnê que já percorre o Brasil inteiro.

Da Redação Anitta se declara para Thammy Miranda no Twitter

