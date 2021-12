A cantora Anitta deu uma bronca no segurança que tentou expulsar do palco um fã na festa em que se apresentava, o Baile do Perfumado, que aconteceu na noite de sábado, 7, em Recife.



Contrariando a atitude que teve em abril que gerou muitas críticas, quando Anitta expulsou de seu palco um fã que não sabia a coreografia da música, dizendo,"Você não sabe a coreografia. Ai, tchau!", puxando o rapaz pelo braço e indicando o caminho da saída, dessa vez ela repreendeu o segurança que tentou impedir o rapaz de dançar ao seu lado.

Nos vídeos que estão circulando pela web, um rapaz chamado Bruno Silva sobe no palco no momento em que Anitta apresenta o hit Bang, que dá nome ao disco, para dançar ao seu lado. Ao vê-lo entre a cantora e as dançarinas executando a coreografia, um segurança tentou intervir e tirar o rapaz do palco, mas Anitta se posicionou e o afastou, deixando o fã permanecer no palco até a conclusão da coreografia.

Da Redação Anitta repreende segurança que tentou expulsar fã do palco

Assim que começou a circular nas redes sociais vídeos que mostram o acontecido, vários fãs da cantora passaram a debater sobre a veracidade da atitude dela no palco: "Tá na cara que foi armado isso. Se o cara está lá em cima dançando foi porque ela o chamou e como ela o chamou o segurança não iria retirar. Da próxima vez arma direitinho".

Fãs duvidam da reação de Anitta e dizem que a atitude é fake

