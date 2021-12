Anitta rebate críticas por vídeo: "Estou cagando"

A funkeira Anitta rebateu as crítidas de pessoas que a julgaram preconceituosa ao reclamar com um fã que jogou uma lata no palco de um show. "Eu estou cagando para o que os falsos moralistas falam. Essas pessoas não me conhecem. Meu fãs mesmo estão é achando engraçado.", escreveu no Twitter.

No perfil dela do Facebook, ela escreveu um longo texto para atacar a imprensa e falar sobre o caso. "Brinquei com o menino (com o meu característico humor sarcástico que as pessoas que me acompanham sabem que tenho) até tirarem ele do local. No final do vídeo ainda brinquei com o público dizendo pra nao falarem mal de mim na internet por eu ter falado palavrão, por que eu estava brincando, e pedi senso de humor da galera.", postou.

Confira o vídeo abaixo:

