Anitta pede conselhos para Ivete e Claudia Leitte

Antes de puxar pela primeira vez um bloco de Carnaval em Salvador, Anitta pediu conselho para duas cantoras que entendem bem do assunto: Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

"Não tenho tempo de cuidar do físico. O meu fôlego vai ser no truque. Dieta é meu ponto fraco. Você olha para mim e vê o doce que comi ontem. Mas não me envergonho das celulites", disse a cantora, que também tem frequentado um otorrino e um fonoaudiólogo.

Anitta vai puxar o bloco Eu Vou, dia 12 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina

