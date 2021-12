Anitta passal mal durante ensaio

A cantora Anitta se sentiu mal durante ensaio na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro.



"Ela teve uma queda de pressão foi ao hospital por precaução e depois foi para casa. Hoje já voltou à rotina normal", contou a assessora da cantora.



Segundo informações do UOL, nesta quarta-feira, 30, Anitta volta aos ensaios para gravação do seu DVD ao Vivo no dia 15 de fevereiro.





