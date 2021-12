Anitta parabeniza Jade Barbosa em rede social

Anitta, que fará nesta segunda-feira, 1º, em Salvador, usou a rede social Instagram para dar os parabéns a amiga Jade Barbosa, que complete seus 22 aninhos.

"Hoje é dia da minha querida @jade_barbosa ... Amiga atenciosa, carinhosa e verdadeira. Merece tudo de bom. Saudades. Estou de longe torcendo pra que tudo dê certo sempre pra você ! Parabénssssss", escreveu a cantora, na legenda da foto em que aparece ao lado de Jade.

Anitta está em Belém, no Pará, e deve desembarcar na capital baiana a qualquer momento. Ela se apresenta juntamente com a banda Babado Novo, no Barra Salvador Hall, a partir das 22 horas.

