Anitta não nega affair com Eduardo Sterblitch

Após rumores de que estaria tendo um affair com o ator e humorista Eduardo Sterblitch, Anitta não mais descarta a possibilidade. Nos bastidores de gravações do programa Caldeirão do Huck, a cantora declarou que eles não estão vivendo um romance, mas existe sim uma certa aproximação entre eles. "Estamos nos conhecendo, não descarto a possibilidade. Nunca se sabe o dia de amanhã", conta.

Anitta confirma que, desde que se conheceram, o contato entre eles é frequente. "Nos falamos bastante, ele é muito engraçado! Temos amigos em comum", conta.

A cantora também afirma que não se preocupa em ser vista ao lado de Sterblitch: "Se eu tiver que andar e ficar do lado dele, não vou me esconder, minha vida é normal, as pessoas se preocupam muito com rótulos", disse.

